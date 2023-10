Ndeye Awa Mbaye : Un soutien affirmé pour Amadou Ba aux présidentielles de 2024

Ndeye Awa Mbaye, voix influente de Ballabey, n'a pas hésité à exprimer publiquement son soutien à Amadou Ba, candidat soutenu par Macky Sall pour les présidentielles de 2024. Sa déclaration, empreinte de reconnaissance pour les réalisations du président en faveur de sa communauté, est un témoignage de la confiance qu'elle accorde à la vision d'Amadou Ba pour l'avenir du Sénégal.

Les actions de Macky Sall, notamment en matière d'infrastructures et de développement social à Ballabey, ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des habitants. La réhabilitation du chemin de fer, projet phare et cher à la communauté, a été un élément déclencheur de cette gratitude. Il est donc logique que cette reconnaissance se traduise par un soutien politique en faveur du candidat qu'il a choisi pour lui succéder.

La déclaration de Ndeye Awa Mbaye est plus qu'un simple soutien politique. C'est une affirmation de confiance envers Amadou Ba et une reconnaissance des efforts déployés par Macky Sall pour le bien-être de sa communauté. Dans le paysage politique sénégalais, où les alliances et les soutiens peuvent être éphémères, la position de Mbaye se distingue par sa sincérité et sa conviction.

