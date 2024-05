Ndane: Les populations exigent la délocalisation de l'usine "Eléphant vert"

Rédigé le Samedi 4 Mai 2024 à 09:31 | Lu 40 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Les habitants du village de Ndane, dans la commune de Thiénaba tirent la sonnette d'alarme. Ils ont organisé une manifestation pacifique hier vendredi 03 mai 2024 pour exiger la délocalisation de l'usine "Eléphant vert" qui impacte sur la santé des populations riveraines. Face à cette situation qui menace leur quiétude, ils ont dénoncé avec la plus grande énergie l'implantation de cette usine qui fabrique des pesticides, des engrais qui peuvent menacer leurs activités qui tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Sur ce, les initiateurs de ce grand rassemblement ont alerté les autorités administratives et locales sur les dangers de cette usine qui pollue l'atmosphère et qui a causé des maladies pulmonaires aux villages environnants. Ils comptent déposer une autre lettre d'information dans les jours à venir avant de passer à la vitesse supérieure, ont - ils promis. Pour rappel, ce rassemblement a été autorisé par le Sous - préfet de l'arrondissement de Thiénaba.