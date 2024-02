Naufrage tragique au large de Saint-Louis : 26 morts dans le drame maritime

Un incident maritime tragique secoue Saint-Louis, où une embarcation transportant près de 300 personnes en direction de l'Espagne a échoué. Selon nos sources proches de l'enquête, le bilan des victimes s'élève à 26 morts jusqu'à présent, avec les corps actuellement à la morgue de l'hôpital régional. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver d'éventuels survivants.



Les circonstances de l'incident



La pirogue avait quitté Joal le mercredi 21 février, avec comme objectif de rejoindre l'Espagne. Cependant, le capitaine s'est égaré en haute mer, conduisant involontairement le navire jusqu'au Maroc. Dans le désarroi, ne sachant plus quelle direction prendre, le capitaine a pris la décision de retourner au Sénégal.



La découverte de l'embarcation



Les autorités ont repéré la pirogue échouée mercredi vers 11 heures à Sal-Sal, près de la frontière avec la Mauritanie. À bord se trouvaient des passagers de diverses nationalités, comprenant des Sénégalais, des Mauritaniens et des Guinéens, parmi d'autres. Certains occupants ont pris la fuite après le naufrage.



L'incident illustre les dangers que rencontrent de nombreux migrants qui tentent la traversée périlleuse vers l'Europe, souvent dans des conditions précaires et avec des conséquences tragiques.