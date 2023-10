Mouvement d'humeur au sein du pds: le parti annonce une conférence de presse à la Permanence Nationale

Le PDS annonce que d’importantes déclarations y seront tenues. Ces derniers jours le Parti démocratique sénégalais est secoué par des mouvements d’humeur. D'ailleurs, la fédération PDS d’Italie rejette la désignation des personnes chargées du parrainage dans la diaspora et plus précisément en Italie. « Cette énième forfaiture est sans doute la goutte qui fait déborder le vase et qui plus, n’a aucun fondement logique. Elle est tout simplement basée sur un copinage et des mensonges fabriqués de toute pièce. Nous considèrerons que les personnes qui ont convaincu le Secrétaire Général National Maitre Abdoulaye WADE à prendre cette décision sont les ennemis jurés de la cohésion au sein du parti. Cette nomination arbitraire et autoritaire en Italie est inacceptable, et sera combattue jusqu’à la dernière énergie. Elle risque de compromettre l’unité qui a toujours prévalu au sein de notre fédération et qui plus, réduire les chances de notre candidat le frère KARIM MEISSA WADE », a déclaré dans un communiqué la fédération PDS d’Italie.