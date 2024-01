Mouvement citoyen Manko 2024 "And Fal Amadou Ba": Dr Badara Ndiaye lance la reconquête de Thiès

Rédigé le Lundi 29 Janvier 2024 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Dr Badara Ndiaye, coordonnateur du mouvement citoyen Manko 2024 "And Fal Amadou Ba", s'engage pour élire le candidat de la majorité présidentielle élargie, Amadou Ba à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Hier, lors d'une cérémonie de lancement dudit mouvement, Dr Ndiaye et ses militants comptent remobiliser les troupes pour une victoire éclatante du candidat de Benno bokk yakaar (Bby). A cette occasion, il a magnifié le choix porté sur Amadou Ba à la présidentielle. "Nous sommes confrontés à des défis sans précédent, en matière de sécurité, de développement économique et de cohésion sociale. C'est dans ce contexte que nous avons choisi de soutenir la candidature du Président Amadou Ba".