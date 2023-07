Moussa Sarr se félicite de la décision du président Macky Sall "J'ai ressenti la même chose quand Sadio Mané marquait le penalty..."

Le Président de la République Macky Sall a officiellement déclaré, lundi dernier, qu'il ne va pas se présenter à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, lors d'une adresse à la Nation. Une décision saluée par le président du mouvement Ensemble pour le travail et l'intégrité républicain, Moussa Sarr. En effet, il a magnifié le fait que le Président a eu une pleine conscience des enjeux et du contexte. "J'ai ressenti la même chose quand Sadio Mané marquait le penalty de la victoire du Sénégal sur l'Egypte de Mohamed Salah, offrant à son pays son premier sacre continental. Le peuple sénégalais dans sa majorité a une confiance sur le Président Macky Sall. Son discours a marqué à jamais l'histoire de notre démocratie. C'est une succession d'événements que le président a pris une telle décision", a expliqué l'ingénieur en génie civil.



Dans cet entretien exclusif accordé à Thiès info, le Directeur technique de l'Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics ( ACBEP) est revenu sur les perspectives de la coalition Benno Bokk Yakaar, le débat sur le prochain candidat de Bby qui sera posé dans les instances ultérieurement, les activités de son mouvement qui oeuvre dans la politique sociale, entre autres.