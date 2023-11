Mouhamed Boune Abdallah Dione en colère contre Amadou Ba

L'ancien premier ministre Mouhamed Boune Abdallah Dionne est très remonté contre Amadou Ba et son camp, face à la supposée débauche de ses délégués par l’actuel Premier ministre. Selon le candidat à l'élection présidentielle, « le candidat de Benno cherche vainement à acheter ses délégués régionaux de la grande coalition Boune 2024, surtout avec de l’argent et des promesses de promotions professionnelles et d’acquisition de biens fonciers. » À l’en croire, face au refus des délégués, « Bby investit hideusement et maladroitement le champ de l’intox et de l’infox en présentant des faux délégués de la coalition Boune 2024 comme étant des démissionnaires… », a taclé Boune Dionne.