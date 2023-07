Moubarack Lô annonce sa candidature à la présidentielle de 2024

Dans un communiqué, le maire de Niomré et président du Mouvement pour un Sénégal Emergent ( Mousem) annonce sa candidature. "C'est à la suite d'une réflexion profonde que j'ai décidé, en toute indépendance, de m'impliquer dans la Présidentielle de 2024, dans une perspective mue par un constat, une conviction et un but. Le constat, c'est que le Sénégal demeure confronté à de nombreux défis, au niveau rural, péri - urbain et urbain, malgré les nombreuses actions entreprises depuis 1960 par les Gouvernements successifs. Ma conviction, une forte conviction, c'est que le Sénégal regorge d'atouts et de talents qui lui permettent de relever tous les défis....", déclare l'économiste.