Montage du comité électoral du PDS Thiès: Ndiaga Diaw élu coordonnateur

Rédigé le Mercredi 3 Janvier 2024 | Rédigé par Hanne Abou

Juste après la déclaration du leader de la coalition Karim 2024, Karim Wade ce 1er janvier, le Parti Démocratique Sénégalais a procédé à la mise en place du comité électoral dans la commune de Thiès Ouest. Responsable des femmes, responsable de la jeunesse, militants et sympathisants ont tous pris part à cette cérémonie visant à préparer convenablement le Parti Démocratique Sénégalais aux prochaines élections présidentielles. A l'issue de cette cérémonie, Ndiaga Diaw a été élue coordonnateur du comité électoral. Revenant sur l'importance de la déclaration de leur candidat, Ndiaga Diaw appelle les militants à l'unité et les invite au travail pour élire l'ancien ministre en exil et candidat à la prochaine présidentielle. Pour Ndiaga Diaw, cette déclaration arrive à point nommé et constitue une source de motivation pour ces jeunes qui ont besoin de changement immédiat pour développer le Sénégal.