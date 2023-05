Mondial U20: Le Sénégal face à la Colombie, ce samedi

Après leur match nul contre Israel, l'équipe de Malick Daf affronte la Colombie pour espérer passer en huitième de finale. Les poulains de Malick Daf de la poule C de la Coupe du monde des moins de 20 ans affrontent l'équipe de la Colombie à partir de 21 H au stade Diego Armando Maradona de la Plata.





Les champions d'Afrique des moins de 20 ans sont dos au mur dans le groupe C. ils occupent le 4 ème et dernier au classement avec 1 seul point au compteur.



Battus lors de la 1 ère journée par le Japon avec le score de 1 - 0, les Lionceaux ont décidé pour gagner le match. En outre, L' équipe de la Colombie première du groupe, a déjà qualifié grâce à ses deux victoires face à Israel et au Japon sur le score de 2 -1.