Modification du Code électoral et de la Constitution: Les députés sont convoqués à l'Assemblée nationale, ce lundi

Les parlementaires sénégalais sont convoqués lundi prochain à l'Assemblée nationale sur l'examen des projets de loi portant révision de la Constitution du Code de Procédure pénale et du Code électoral.



En effet, les députés aborderont deux points à savoir : une session extraordinaire et en procédure d'urgence à 10 heures. Deux ministres seront présents à l'Assemblée nationale.



Selon les sources de l'info, il s'agit du ministre de la Justice, Pr Ismaila Madior Fall qui va défendre les projets de loi portant révision de la Constitution et celui modifiant la loi n° 65 - 61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale.



Et le ministre de l' Intérieur, Antoine Diome abordera le projet de loi modifiant la loi n° 2021 - 35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. Pour rappel, ces modifications font suite aux conclusions du dialogue national.