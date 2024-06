Modernisation des transports au Sénégal : Réception de 500 taxis à gaz

Ce jeudi 13 juin 2024, El Hadji Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, accueillera 500 nouveaux taxis à gaz. Cette initiative fait partie d'un programme de modernisation des transports publics, lancé sous le régime de Me Abdoulaye Wade, visant à améliorer la sécurité routière en remplaçant les vieux véhicules, souvent impliqués dans les accidents.



La cérémonie se déroulera à la gare routière Les Beaux Maraîchers à Dakar, marquant une nouvelle étape dans la convention signée en février 2021 pour renouveler 2000 taxis urbains montés au Sénégal. Ce projet a pour but de moderniser le système de transport et de remplacer les véhicules obsolètes.