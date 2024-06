Mobilisation exceptionnelle lors de la Journée Set Setal à Thiès : Le gouverneur salue l'engagement populaire

Le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a exprimé sa satisfaction face à la mobilisation exceptionnelle observée samedi lors de la Journée Nationale de Propreté et de Prévention des Inondations "Setal sunu reew", lancée au quartier Sampathé dans la commune de Thiès Est.



Le lancement des opérations préventives contre les inondations a débuté au niveau du dalot de Sampathé, l'un des trois points critiques identifiés dans la ville de Thiès.



Le gouverneur a salué la forte participation de toutes les entités de l'État, ainsi que la contribution de la zone militaire N° 7, soulignant que près de 90% du travail avait été réalisé avant midi.



Les efforts se sont concentrés sur le débouchage du dalot de Sampathé et le creusement d'un drain pour soulager les quartiers environnants, notamment Sampathé et Guinaw Rail, des risques d'inondations.



Les autorités ont également mis en place des mesures pour consolider les structures et garantir la sécurité des habitants pendant la saison des pluies.



Le gouverneur a exprimé sa satisfaction en félicitant les collectivités territoriales et tous les acteurs impliqués dans cette initiative, tout en soulignant que ce lancement n'était qu'un premier pas. Il a appelé à amplifier les actions de nettoyage et de prévention des inondations dans tous les quartiers de Thiès.



Il a également lancé un appel au changement de comportement des populations, soulignant l'importance de ne pas obstruer les canaux d'évacuation des eaux pluviales avec des déchets.



Le maire de Thiès, Babacar Diop, a salué l'initiative présidentielle et a appelé à décliner le slogan "Setal sunu reew" jusqu'au niveau local, en "Setal sunu gox" (assainir notre quartier).



Cette mobilisation a réuni les maires des trois communes de Thiès, le commandant de la zone militaire N° 7, ainsi que des représentants de divers services déconcentrés et acteurs de la société civile, démontrant ainsi un engagement collectif en faveur de la propreté et de la prévention des inondations à Thiès.