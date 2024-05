Mobilisation de près de 3000 enseignants pour les examens de fin d’année à Matam

Dans la région de Matam (nord), près de 3000 enseignants seront mobilisés pour superviser les examens du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), du Baccalauréat et du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Selon l'inspecteur d’académie, Mbaye Babou, 1 562 surveillants et correcteurs seront présents pour le CFEE, 855 pour le BFEM et 508 pour le Baccalauréat. Le nombre total de candidats s'élève à 10 533 pour le CFEE, 5 135 pour le BFEM et 4 613 pour le Baccalauréat, avec une forte représentation des filles dans chaque examen. Des mesures logistiques ont été prises par le gouverneur de la région, notamment en facilitant le déplacement du personnel et en réquisitionnant des véhicules administratifs. Les forces de défense et de sécurité ont également été chargées de garantir la sécurité des centres d’examen. Les chefs de centre sont appelés à respecter les normes d'organisation des examens, avec un dispositif d'alerte en cas d'inondation mis en place par les services d'hygiène et les pompiers.