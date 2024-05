Mobilisation contre les inondations : Le président Diomaye Faye lance l'initiative communautaire le 1er juin

Le 1er juin prochain, une journée importante sera présidée par le chef de l'État, centrée sur le lancement de l'appropriation communautaire des mesures de prévention et de gestion des inondations. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, lors de sa participation au Conseil interministériel sur la prévention et la gestion des inondations et de l'hivernage à Diamniadio.



Selon lui, l'objectif est de responsabiliser les populations face aux inondations. Il souligne : « On ne peut pas laisser les problèmes de l'hivernage en général et des inondations en particulier entre les mains du gouvernement. Il faut que ce soit une affaire de la population. Ce sont les instructions du président Bassirou Diomaye Faye et nous y travaillons avec les différents ministères ».