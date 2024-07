Mise à jour du règlement intérieur de l’Assemblée nationale : conclusions attendues mercredi

Le groupe de travail chargé de mettre à jour le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale déposera ses conclusions ce mercredi 24 juillet 2024. Ce groupe comprend des représentants des trois groupes parlementaires, ainsi que le représentant des Non-inscrits, et a été assisté par l'administration de l'Assemblée nationale.



Les réunions du groupe de travail se sont tenues lundi et mardi à Saly, sous la présidence d'Abdou Mbow (Benno Bokk Yaakaar), Mouhamed Ayib Salim Daffé (Yewwi Askan Wi), Mamadou Lamine Thiam (Liberté, Démocratie et Changement), et Sanou Dione (Non-inscrits). Le Président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a initié cette mise à jour après plusieurs consultations avec les présidents des groupes parlementaires.



Le Premier ministre Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de cette modification avant de présenter sa déclaration de politique générale, ce qui a conduit à l'annulation du Débat d'orientation budgétaire par le Bureau de l'Assemblée nationale.



aps