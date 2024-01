Ministre Pape Amadou Ndiaye Lance l'Essai Réussi du Lien Ferroviaire Thies-Diamniadio : Une Étape Vers un Transport Durable au Sénégal

le Ministre Papa Amadou Ndiaye évoque un essai à blanc sur l'axe Thies-Diamniadio. Ce test, réalisé avec succès, illustre l'importance de l'intermodalité dans les transports sénégalais, en particulier pour améliorer les liaisons entre Thies et Dakar. Le Ministre souligne la qualité du voyage, tant en termes de sécurité que de confort, reflétant les efforts continus des équipes du grand train du Sénégal et de CFS.



Cet essai représente une étape significative dans l'amélioration du transport, offrant une alternative sécurisée et écologique grâce à la réduction des émissions de gaz carbonique. Ce développement est crucial pour l'économie sénégalaise, facilitant l'accès à Dakar et marquant le début d'une série de projets visant à étendre et réhabiliter le réseau ferroviaire, y compris vers Saint-Louis et d'autres villes.



Le Ministre insiste sur le rôle vital du rail dans le développement national, soulignant qu'il n'y a pas de concurrence entre les modes de transport mais plutôt une complémentarité. L'axe Dakar-Thies, un des plus importants sur le plan économique et démographique, nécessite de nouvelles solutions pour répondre aux besoins croissants de la population en termes de rapidité et de confort. Le rail, en tant que transport de masse sûr et respectueux de l'environnement, représente une de ces solutions essentielles.