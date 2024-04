Ministre El Hadj Malick Ndiaye : Prières sollicitées lors de la cérémonie de la ziarra générale

Aujourd'hui, le ministre des infrastructures, des transports terrestres et aériens a dirigé la délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle de la 94e édition de la ziarra générale de Tivaouane.



El Hadj Malick Ndiaye a souligné la cohabitation harmonieuse entre le temporel et le spirituel, un élément clé ayant contribué à placer le Sénégal sur la voie de la stabilité et du développement durable.



Il a également rappelé la politique de l'État sénégalais, notamment la création d'une "Direction des cultes et des affaires religieuses à la Présidence de la République", visant à renforcer les liens avec les communautés religieuses.



En conclusion, le ministre a sollicité les prières du guide religieux pour un Sénégal pacifique et stable. Il était accompagné du ministre de l'eau et de l'assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, ainsi que du gouverneur de Thiès, entre autres.