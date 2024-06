Migration clandestine : La marine nationale intercepte une embarcation avec 150 migrants

Dans la nuit de lundi à mardi 25 juin, la marine nationale a intercepté une embarcation transportant 150 migrants clandestins à 135 km au large de Saint-Louis. Cette information a été annoncée par la Direction de l’information et des relations publiques (DIRPA) du ministère des Forces armées, via une publication sur le réseau social X ce mardi.



Parmi les personnes secourues et ramenées à Dakar, on compte trois femmes et trois enfants. Six des passagers étaient malades et ont reçu les soins nécessaires. L'opération a été réalisée par la marine nationale à bord du patrouilleur de haute mer "Niani".