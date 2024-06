Mesures strictes de l'inspecteur de l'éducation à Louga : Interdiction du 'sabar' et du 'simb' lors des activités scolaires

Contenu reformulé : Dans une note de service émise par l'inspection de l'éducation et de la formation de Louga, des directives strictes ont été établies pour réguler les activités du gouvernement scolaire. Suite à la diffusion de vidéos montrant des comportements inappropriés des élèves, notamment lors de danses traditionnelles telles que le 'sabar' et le 'simb' (faux lion), l'inspecteur a pris la décision d'interdire ces pratiques. Il a souligné l'importance des activités scolaires dans le développement du sens des responsabilités chez les élèves et a appelé les chefs d'établissement à veiller à ce que les chorégraphies soient décentes et à empêcher tout comportement jugé malsain. L'inspecteur en chef de circonscription a également souligné l'importance pour les élèves de montrer l'exemple pour le développement du Sénégal.