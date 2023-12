Mega Meeting de la DIASPORA sénégalaise de France pour l'investiture du candidat Amadou BA, avec la forte mobilisation du Collectif des Mécontents...

Ce 09 décembre 2023, une date historique pour la vie de la coalition Benno Bokk Yaakaar en France, un temps fort politique avec l'investiture du Premier Ministre candidat Amadou BA, à l'élection présidentielle du 25 Février 2024. Ce fut une belle occasion pour les membres du Collectif de démontrer leur capacité de mobilisation et leur attachement historique à notre formation politique. Un soutien sans faille et indéfectible, qui est apporté à Amadou BA, le candidat de la stabilité, de l'assurance et du véritable développement du Sénégal des profondeurs.



La DIASPORA a répondu favorablement avec une salle Aréna qui refusait du monde malgré les conditions météorologiques difficiles à Paris. A travers cette forte mobilisation, la diaspora dit OUI au candidat Amadou BA pour gouverner le Sénégal.

Le Collectif Mécontent reste un soldat infatigable et le maillon essentiel de cette mobilisation exceptionnelle de la coalition en France. Il occupera le terrain politique pour gagner l'élection présidentielle du 25 février 2024. Une élection présidentielle qui sera inclusive, libre, transparente et démocratique.



Et, le combat se fera dans l'unité, dans la cohésion, dans le débat d'idées avec un langage de vérité et des engagements clairs pour la postérité.



Nos remerciements les plus sincères au Premier Ministre candidat Amadou BA qui oeuvre dans l'unité avec une grande capacité d'écoute. Durant ce court séjour en France, il a manifesté sa disponibilité, en consolidant les acquis, les forces vives pour une démocratie renforcée et participative.

Les Slogans du Collectif Mécontent :

Amadou BA, la Force Tranquille.

Amadou BA, le Choix de la RAISON.

Amadou BA, le travail et la rigueur



Avec ce candidat, nous avons un homme consensuel, travailleur et fédérateur. Il a une vision et une volonté absolue pour transformer le Sénégal après les bases du développement du PSE du Président Macky SALL.



Nous remercions toute la DIASPORA, en particulier les Lionnes et les Lions du Collectif Mécontent qui ont montré tout leur attachement aux fondements et aux idéaux de notre Parti, pour une formation politique forte qui accompagnera notre candidat et portera l'action gouvernementale et les réformes importantes de son fonctionnement futur.

Le Sénégal pour TOUS, et TOUS pour le Sénégal.



Le Collectif des Soldats pour la Victoire de Amadou BA.

Vive la coalition Benno Bokk Yaakaar, Vive la République, Vive le Sénégal.