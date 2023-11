Médina: Un agresseur dégaine son arme et tire sur le policier

Une scène surréaliste s'est produite hier, à la Médina. Bamba Ndiaye et son acolyte ( en fuite), sur une moto, ont arraché le sac de Mamadou Kandé qui contenait plus de 4 millions de FCFA.



Après avoir tiré sur la victime, ils ont voulu fuir avec le butin et ont été pourchassés par des éléments du Gmi positionnés sur l'avenue Blaise Diagne. Coincé à la Grande mosquée de Dakar où il s'était réfugié, Bamba dégaine son pistolet et tire sur un agent de police, informe L'Observateur.



Armés respectivement d'une arme à feu et d'un couteau, n'ont pas hésité à braver les passants pour mettre leur plan à exécution. Selon les informations de L'Observateur, sur une moto de marque Beverly, avaient ciblé Mamadou Kandé qui détenait un sac contenant plus de 4 millions de FCFA et avait loué les services de Souleymane Diallo, conducteur de "Tiak - Tiak".



C'est en pleine circulation, à la Rue 11, que les agresseurs les ont attaqués. L'un des agresseurs dégaine son arme et tire sur Mamadou Kandé, touché au bas ventre , s'affale sur l'asphalte. Après l'alerte des éléments du Gmi, l'assaillant est vite neutralisé, désarmé et mis à la disposition des éléments du commissariat du 4 e Arrondissement de la Médina.



Les hommes du Commissaire Sarr l'ont sommairement auditionné et identifié. Domicilié à Fass, il est âgé de 58 ans. Il a été, par la suite, transféré au Commissariat central de Dakar. Son complice qui a pris la poudre d'escampette est activement recherché.