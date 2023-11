Médina Fall Thiès: Abdoulaye Dièye mobilise pour Amadou Ba

Le responsable politique du mouvement " Siggi Jotna", allié de la mouvance présidentielle, Ameth Mbaye a présidé, hier, un meeting de soutien au candidat de BBY Amadou Ba pour l'élection présidentielle de février 2024. En effet, les responsables dudit mouvement ont organisé ce grand rassemblement pour réitérer leur fidélité à Abdoulaye Dièye , à Médina Fall, dans la commune de Thiès Nord. L'occasion a été saisie par Ameth Mbaye, représentant de son mentor Abdoulaye Dièye au meeting, pour appeller à la mobilisation de tous les militants pour assurer une victoire éclatante du candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine élection présidentielle de 2024.Toujours dans sa dynamique de remobilisation des troupes, Ameth Mbaye insiste : "Nous devrons très tôt occuper les centres de vote et voter massivement pour le candidat Amadou Ba dimanche 25 février prochain. Voter pour Amadou Ba, c'est élire Abdoulaye Dièye!". Devant un parterre de militants et sympathisants, Ameth Mbaye a rappelé aux responsables de la commune de Thiès Nord la nécessité d'investir le terrain, dans le cadre de la massification et des parrainages, pour le compte de la coaliton Benno Bokk Yakaar. De ce fait, dit - il, il faut voter pour le candidat de Abdoulaye Dièye pour développer la ville de Thiès. Il poursuit : "La commune de Thiès Nord manque de tout. Le maire est incapable d'assurer sa gouvernance locale", dénonce - t - il. En outre, le collaborateur du directeur de l'Aibd défend le bilan de Macky Sall. Il a tiré un bilan satisfaisant du quinquennat du président de la République. Pour rappel, le meeting organisé par Abdou Mbengue, a réuni tous les leaders de "Siggi Jotna" dans la zone Nord dans une dynamique unitaire en direction de la présidentielle du 24 février prochain.