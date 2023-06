Me Ciré Clédor Ly donne des nouvelles de Ousmane Sonko après l’avoir enfin rencontré

C’est l’avocat lui-même qui donne l’information. Dans une note publiée, il annonce qu’il a pu voir Ousmane Sonko, « en résidence surveillée » chez lui depuis pluseurs semaines. Me Ciré Clédor Ly et ses collègues membres du pool des avocats de Ousmane Sonko ont été longtemps privés de voir leur client.

« J’ai pu avec mes enfants et mon petit fils, voir mon client Ousmane Sonko. C’est un homme plein de projets louables, bénéfiques et fédérateurs pour le continent Africain que j‘ai retrouvé. Un leader qui vit un destin qu’il assume pleinement et dignement », a-t-il rapporté.



Me Ciré Clédor Ly visiblement content de retrouver son client d’ajouter: « Ce que le ministère de l’intérieur m’a permis hier, est un droit humain et il est toujours indiqué de ne point porter ombrage ni entrave à ce que la nature accorde et le droit consacre. Le citoyen Ousmane Sonko m’a paru soulagé d’avoir pu enfin rencontrer un de ses avocats après des mois de privation de ce droit élémentaire de la Défense ».

La robe noire espère que par ce geste louable « est un signe de retour à la normalité et une enjambée vers la levée des barricades, ainsi que la fin d’une oppression multiforme parce que en celà, seul le peuple Sénégalais serait gagnant. Rappelions-nous que tout excès finit par nuire. Demain n´est pas loin. Il nous édifiera et s’il est sombre, après demain, il fera jour ». Senego