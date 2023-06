Mbour: Un jeune pêcheur sénégalais raconte l’histoire de son kidnapping.

Quittant Mbodiene pour aller à Mbour ‘ ´ un véhicule 4/4 de matricule AD m’a trouvé au bord de la route et m’a proposé de me ramener gratuitement ‘´ raconte le pêcheur à non confrère de Sénégo.

À hauteur de Nianing il a perdu connaissance. « je me suis réveillé dans une grande salle où il y avait des hommes et des femmes kidnappés », raconte le jeune pêcheur.

Ayant eu la chance de tromper la vigilance de ses ravisseurs, le jeune fini par s’échapper nous raconte Sénégo.