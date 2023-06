Mbour : Un homme casse le bras de son grand frère avec un gourdin et tabasse sa belle - sœur pour un bol de riz de petite quantité

Après avoir purgé une peine de six ( 6) mois ferme pour violences et menace de mort sur son grand - frère, D. Fall, le sieur D. Fall s'est encore attaqué à son grand - frère n lui fracturant le bras avec un gourdin, rapporte L'Observateur.





Les faits se sont déroulés mercredi dernier vers 16H, au village d'Aga Babou, dans la commune de Nguéniène. le cultivateur débarque au domicile familial et demande le repas à la famille de son grand - frère. Aussitôt, sa belle - soeur lui apporte un bol de riz, lorsqu'il a reçu le bol, il a fait savoir à la dame que ce repas est très insuffisant.





Pour lui, c'est les restes du repas familial. Sur ce, il a copieusement injurié sa belle - soeur. En effet, son propos houleux vire très rapidement à une violente bataille avec son grand - frère, lui occasionnant ainsi une fracture du bras. Il a également frappé sauvagement la femme de son grand - frère.





Son grand frère porte plainte contre lui. Interpellé par les enquêteurs, il a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Après sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour.