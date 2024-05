Mbour 4 : Le Conseil municipal de Fandène réclame sa bande de 9 hectares

Le 29 avril 2024, l'Etat du Sénégal avait ordonné l'arrêt des constructions sur le littoral, sur la Nouvelle ville de Thiès et Mbour 4 extension, entre autres, pour tirer au clair tous les litiges fonciers , mais aussi pour mettre un terme au partage ubuesque des terres entre les anciens ténors du régime de Macky Sall.



Deux jours après cette décision, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué le mercredi 1 mai une visite inopinée à Mbour 4, dans le département de Thiès, dans le but de régler les litiges persistants et d'assurer l'équité dans l'accès au foncier.



En effet, lors d'une conférence de presse du maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop a plaidé pour une nouvelle démarche dans la gestion future du site Mbour 4 pour qu'il puisse préserver les "intérêts stratégiques" de ladite ville et des populations de la cité du rail. Sur ce, l'affaire du partage des terres dans cette zone en question (Mbour4) est loin de connaitre son épilogue. Hier jeudi 09 mai, le conseil municipal de la commune de Fandène a tenu un point de presse pour réclamer sa bande de 9 ha.



Selon Cheikh Diop, conseil municipal de ladite institution située dans la contrée du département de Thiès, "les aménagements effectués de la forêt classée sous l'appellation de lotissement Mbour 4 ont impacté considérablement la commune de Fandène sur une superficie de 9 ha 25 a 48 ca.

Autrement dit, la commune de Fandène dans ce lotissement appelé Mbour 4 se trouve délester d'une superficie d'au moins 9 ha destiné désormais à venir se greffer à la ville de Thiès".



M. Diop de poursuivre : "Nous signalons que l'appartenance de cette bande appartenant à la commune de Fandène a été attestée et confirmée par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) à la date du 10 janvier 2024 sous le numéro 0124003.

Par ailleurs, nous avions au moment où le président e la République sortant, Macky Sall proposait le déclassement de la forêt de Thiès, comme la solution de décompression de la forte demande sociale en matière foncière…".

En outre, le Conseil municipal dirigé par le maire Augustin Tine, a tenu à informer le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que des actes ont été menés, notamment une réclamation dans ce sens, a été introduite auprès du gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, le 24 juillet 2023 sous le numéro 025; puis une deuxième réclamation a été introduite par le maire de ladite commune, en date du 07 mars 2024 sous le numéro 0024 afin que cette collectivité territoriale soit rétablie dans ses droits, et que la bande de terre de 9 ha soit extrait du lotissement de Mbour 4 et lui soit restitué au bénéfice des populations de Fandène, réclame - t -il.





Pour rappel, la première partie du site se trouve dans la commune de Thiès - Ouest dans la ville de Thiès alors que la deuxième partie, de plus de 2000 hectares, est dans la commune de Keur Moussa du maire Momar Ciss.