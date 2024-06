Mbour 4 : Des terrains attribués aux promoteurs pour améliorer l'accès au logement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris la décision d’attribuer les terrains de Mbour 4 (situé à Thiès) à des promoteurs immobiliers afin de faciliter l’accès au logement, a annoncé jeudi le ministre et secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Alamine Lô.



"Le président de la République a pris des mesures pour simplifier l'accès au logement en attribuant notamment les terrains de Mbour 4 et d’autres sites à des promoteurs pour leur développement," a déclaré M. Lô.



Ces déclarations ont été faites lors d’une conférence de presse consacrée à la baisse des prix de certains produits de grande consommation.



Selon le ministre, cette initiative devrait permettre une mise en œuvre rapide du programme visant à faciliter l'accès au logement.



Le mois dernier, le président de la République avait effectué une visite impromptue sur les sites d'extension de Mbour 4 et de la nouvelle ville de Thiès. Lors de cette visite, il avait constaté "l’attribution illégale de nombreuses parcelles à des particuliers, alors que des communes voisines comme Thiès et Keur Mousseu reçoivent une part minime."



Face à cette situation, Bassirou Diomaye Faye a décidé de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 ainsi que sur d'autres sites présentant des problèmes similaires.