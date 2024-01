Match Sénégal vs Gambie: Le onze de départ de l'équipe du Sénégal

La composition officielle du Sénégal pour débuter la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 est tombée. Le onze de départ : Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Krépin Diatta, Pape Gueye, Lamine Camara, Sadio Mané, Ismaila Sarr, Habib Diallo. L'équipe nationale du Sénégal fait parti des favoris de cette Can 2024 et ce premier match est l’occasion idéale pour montrer les qualités du tenant du titre. Avec son attaque de feu et l’expérience collective engrangée depuis plusieurs années, le Sénégal ne devrait avoir aucun mal à se défaire d’une faible équipe de Gambie.