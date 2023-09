Match Sénégal- Algérie : Me Augustin Senghor lance un appel aux supporters

À l’occasion de la réception de l’Algérie,

Pour soutenir les lions du Sénégal au match amical face à l'Algérie ,ce mardi، le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor a appelé le public sénégalais à se déplacer massivement mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un match amical international de »haut niveau » mettant aux prises « deux des meilleures équipes du continent africain » pour Augustin







‘’Nous invitons tous les sénégalais à venir massivement suivre le match. Notre souhait est de remplir le stade à sa pleine capacité de 50 000 places. Pour cela, il faut que les gens fassent l’effort de venir très tôt, se mobilier et suivre cette confrontation de niveau mondial’’, souhaite t-il à la chaîne TV de la FSF.



Augustin Senghor précise que ce match amical ‘’important sera très suivi dans le monde » car étant une rencontre opposant les deux meilleures équipes africaines. »Je suis convaincu qu’elles font partie des deux meilleures équipes du monde », a-t-il insisté non sans réitérer l’appel lancé aux Sénégalais de venir participer à cette fête du football qui donnera l’occasion de voir les stars du Sénégal et de l’Algérie.



»Nous avons la chance aussi d’avoir dans ce match les deux meilleurs entraîneurs africains’’.



Poursuivant sa déclaration, le président de la fédération a assuré que toutes les dispositions ont été déjà prises pour proposer aux spectateurs ‘’un bon produit football » .



‘’Nous souhaitons vendre tous les billets, il n’y aura pas d’invitation. Les ventes commenceront trois jours avant le match. Notre volonté est de rentabiliser le stade et qu’une partie des recettes puisse servir à son entretien », a-t-il fait valoir en indiquant que la Fédération sénégalaise de football allait reconduire ses tarifs standards afin de permettre à tout le monde de profiter de «l’équipe exceptionnelle » du Sénégal.



‘’Nous voulons réussir le pari de l’organisation, préparer les matchs amicaux d’octobre (contre Mali) et les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui commencent en novembre’’ dit-il .



L’équipe du Sénégal de football est dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026 en compagnie de la RDC, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud.



En dehors de ce match, l'équipe doit jouer les 13 et 21 novembre leurs matchs de la première et de la deuxième journée de ces éliminatoires contre respectivement les Sud Soudanais et les Togolais.