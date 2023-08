Match Sénégal- Algérie : Alioune Cissé face à la presse demain

Le 12 septembre, l'équipe nationale sénégalaise affrontera l'Algérie en amical au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Dans le cadre de la préparation de ces retrouvailles entre les deux finalistes de la CAN 2019, l'entraîneur des Lions, Aliou Cissé, fera face à la presse. Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), repris par Les Échos, devant les journalistes, le technicien publiera la liste des joueurs retenus pour cette rencontre. Parallèlement, le sélectionneur va se prononcer sur la polémique autour de Sénégal-Rwanda (9 septembre), comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 (groupe L). Le match aura lieu à Huye, sur le sol rwandais. Après avoir tenté d'accueillir la compétition à Diamniadio, malgré son précédent engagement de principe auprès de son homologue rwandais, la FSF a finalement décidé d'envoyer une équipe B, dirigée respectivement par Pape Thiaw et Malick Daf, entraîneurs des Lions locaux et des U20. . Une décision critiquée par certains qui jugent cette attitude inélégante et irrespectueuse envers la partie rwandaise.