Match Amical : Le Sénégal S’incline Face à la Tunisie dans la Préparation de l’Afrobasket 2025

L’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal a été battue par la Tunisie, 60 à 65, lors de leur deuxième match amical mercredi, en préparation des éliminatoires de l’Afrobasket 2025.



Lors de leur première confrontation, disputée lundi à Dakar, les Sénégalais avaient difficilement pris le dessus sur les Tunisiens, champions d’Afrique en titre, en remportant la victoire 66 à 64. Cependant, la rencontre de mercredi a vu une équipe tunisienne complètement transformée, abordant le match avec plus de détermination et d'énergie, ce qui leur a permis de développer un jeu plus agressif.



Sur le parquet du stadium Marius-Ndiaye à Dakar, les Tunisiens ont affiché une maîtrise impressionnante, notamment grâce à leur précision sur les tirs à trois points et leur capacité à pénétrer la défense sénégalaise. Ces performances ont mis en difficulté une équipe sénégalaise en manque d’inspiration et privée de certaines de ses stars, comme El Hadji Branco Badio.



La première mi-temps a été dominée par les Aigles de Carthage, qui menaient de plus de 10 points à la pause. Les joueurs de Ngagne Desagana Diop sont revenus des vestiaires avec l'intention de resserrer leur défense, ce qui leur a permis de réduire l'écart à deux points à moins de cinq minutes de la fin. Cependant, ils n'ont pas réussi à maintenir ce rythme, permettant à la Tunisie de l’emporter avec un score final de 65 à 60.



Le Sénégal devra maintenant se préparer pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2025, où ils affronteront le Rwanda, le Gabon, et le Cameroun à Dakar, du 22 au 24 novembre. L’Afrobasket masculin se tiendra à Luanda, en Angola, en août prochain.





aps



