Massamba Diop, responsable du Parti Reewum Ngor à Thiès, a assisté à un tournoi de football organisé récemment. L'événement a vu la participation de Pathé Kébé, un responsable émérite de la République, honoré en tant que parrain de la compétition.



S'adressant à la presse après le match, Diop a fait l'éloge de Kébé, décrivant sa présence comme un témoignage de la valeur et du dévouement à la cause de la jeunesse. Cependant, il a également profité de l'occasion pour discuter des prochaines élections, avertissant les électeurs de ne pas répéter ce qu'il considère comme une erreur commise lors des précédentes élections locales.



"Nous avons élu des inconnus lors des dernières élections", a déclaré Diop. Il a insisté sur l'importance de l'éveil de la population et a encouragé les électeurs à choisir des candidats responsables et éprouvés. Parmi ces derniers, il a cité Thierno Alassane Sall comme exemple de candidat digne de confiance et méritant le soutien des électeurs.