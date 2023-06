Marche: pastef Thiès réclame la levée du blocus du domicile de Ousmane Sonko.

Autorisée par le préfet du département de Thiès, la grande marche pacifique de pastef a connu un franc succès à travers les artères de la cité du rail. La marche s'est déroulée de 15 h à 18 h. Les opposants ont choisi comme point de départ le rond-point de l’hôpital régional jusqu'à la « Promenade des Thiessois » (Ex Place de France). Parmi les départements qui ont participé on peut en noter Ndiassane, Tivaouane, Pire, Ngaye Mekhé et plusieurs autres localités du département qui ont été massivement représentées lors de cette marche.



Ces patriotes revendiquent la libération des détenus politiques, l'arrêt des arrestations arbitraires, la levée du blocus du domicile du Président Ousmane Sonko.



Des leaders de l'opposition comme l'honorable député Guy Mary Sagna, Le maire de la zone Nord,Birame souley Diop et Maimouna Bousso ont pris part à cet événement.