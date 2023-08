Marché central de Thiès: Chrétiens et musulmans de la "rue Taiba" célèbrent le Safar

Les talibés mourides de la "rue Taiba" au marché central de Thiès ont célébré samedi 26 août une journée Safar pour marquer le 18 Safar, date commémorative de ce jour symbolique dans l'islam, selon le calendrier lunaire par des actions de grâce et d'adoration de Dieu.



A cette occasion, ils ont organisé cette journée par la lecture du Coran, de khassida et la distribution de "berndé" pour sacrifier à une recommandation de Cheikhoul Khadim, fondateur du Mouridisme, pour enfin commémorer son départ en exil au Gabou en 1895.



En outre, chaque année, une femme chrétienne participe à la célébration du Safar des disciples de Khadimoul Rassoul dans ce lieu de travail.



Une manière de montrer la coexistence pacifique qui est liée à la volonté réciproque des deux communautés, chrétienne et musulmane dans la capitale du rail. D'autant plus que le Sénégal est une Nation qui est réputée pour sa tolérance religieuse.