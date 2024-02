Marché "Ngélaw" de Thiès: La mort du vigile Assane Diop sème la peur chez les commerçantes

"Nous sommes très attristées depuis la mort atroce dd notre vigile Assane Diop. Nous demandons encore une fois que la lumière soit faite sur cette affaire qui a frappé tout le monde", réclame Ndèye Ngoné Nguer, vendeuse de légumes au marché "Ngélaw". Abondant dans le même sens, Maty Diakhaté, une dame qui exerce le même métier, s'indigne sur un tel crime. Pour elle, "les malfaiteurs ont commis un acte barbare sur un pauvre homme qui travaillait à la sueur de son front".



Animaux en divagation et bâtiments délabrés



En outre, les femmes rencontrées dans le marché ont déploré le phénomène de la divagation des animaux. "Les vaches ont brouté une bonne partie de nos marchandises", disent - elles. Dans ce marché l'insécurité est grandissante. Ce marché situé dans le quartier de Takhikaw, dans la commune de Thiès - Nord, reçoit beaucoup de visiteurs. C'est un ancien marché qui présente des bâtiments qui sont en état de délabrement très avancé. Le décor est pitoyable.



Les commerçantes et les tailleurs vivent une situation de détresse persistante. Ils déplorent l'état de ce marché et l'insécurité qui s'installe déjà aux yeux des travailleurs après la mort atroce d'un vieux vigile qu'ils qualifient d'un "homme sincère et honnête, dévoué dans son travail alors qu'ils percevait d'un salaire faramineux"



Les autorités locales interpellées

Pape Ndiaye, tailleur de profession, a interpellé les autorités locales sur la situation de ce marché. "Nous payons souvent les taxes à la mairie de la zone Nord. Mais, au retour nous ne bénéficions même leur aide pour la réfection de ce lieu de travail. Nous sommes des sénégalais, particulièrement des Thiessois. Donc, nous devons bénéficier des infrastructures adéquates pour mener à bien nos missions dans la tranquillité", lance - t - il avec désolation.



"Nous vivons actuellement en danger depuis la mort atroce de notre vigile Assane Diop. Il était très connu pour son engagement pour le bien - être du marché. Nous regrettons sa disparition. Sa mort a beaucoup impacté sur l'organisation de ce marché en terme de sécurité", déclare avec tristesse et inquiétude son ami Alassane Sow, tailleur dudit marché.



Appel lancé au maire Birame Soulèye Diop

En effet, les utilisateurs du marché ont lancé un appel au député maire de la commune de Thiès - Nord, Birame Soulèye Diop, pour qu'il renforce la sécurité afin de leur permettre de travailler convenablement dans un environnement adéquat. Pour rappel, d'après certains éléments révélés par l'enquête, le menton du vieux vigile Assane Diop a été emporté par ses bourreaux. D'ailleurs, un journal de la place avait dit que la victime a été surprise par les malfaiteurs qui l'ont atrocement égorgé avant de couper et d'emporter son menton. Cette scène choquante a permis aux commerçantes et quelques tailleurs rencontrés de revenir sur la situation.