"Maodo Malick Mbaye : 'Macky Sall a la liberté de choisir un candidat, mais il reste mon leader politique incontesté'"

Des ambitions personnelles créent des tensions

Maodo Malick Mbaye, directeur de l'Anamo, a déploré la démarche des membres du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'APR qui, selon lui, tentent de briser la dynamique au sein de leur parti en s'auto-déclarant candidats. L'absence d'un candidat désigné par le président Sall donne lieu à un climat de compétition qui pourrait mettre en péril l’unité du parti.



Un appel à l'unité

Pour Maodo Malick Mbaye, l'heure est au rassemblement. Il insiste sur la nécessité de s’unir et travailler dans l’union. "Il faut aller vers l'essentiel qui n'est rien d'autre que de s'unir et travailler dans l'union", a-t-il déclaré, marquant ainsi sa volonté de voir l’APR et ses alliés présenter un front uni aux élections.



Fidélité envers le président Sall

Mbaye a également tenu à souligner sa loyauté envers le président Macky Sall, affirmant que "Macky Sall peut chercher un candidat, mais il ne peut pas me chercher un leader parce qu'il est le dernier leader politique sous le manteau de qui je dois travailler". Par cette déclaration, Mbaye exprime clairement sa reconnaissance du président Sall comme le leader incontestable de l'APR.



Mobilisation pour les prochains enjeux

Enfin, Malick Mbaye a conclu en appelant à la mobilisation générale de ses militants et sympathisants. "Soyez mobilisés car, nous avons des enjeux pour cette prochaine campagne", a-t-il annoncé lors de la conférence de presse qu'il a organisée ce Lundi à Thiès. Cet appel à la mobilisation reflète les enjeux significatifs de la prochaine élection et l’importance pour la coalition Benno de rester soudée et efficace.



Dans le contexte politique actuel du Sénégal, l’attente de la désignation du candidat du président Macky Sall crée un climat de tension au sein de l’APR, principal parti de la coalition Benno. Face à cette situation, Maodo Malick Mbaye, en tant que figure importante de l’APR, appelle à l’unité et à la mobilisation, tout en réaffirmant sa loyauté indéfectible envers le président Sall.



L’issue de cette situation reste incertaine, mais il est clair que la décision du président Sall aura un impact considérable sur l’avenir politique du Sénégal, et notamment sur la cohésion de la coalition Benno et de l’APR. Dans cette période critique, les leaders politiques comme Maodo Malick Mbaye jouent un rôle essentiel en plaidant pour l'unité et la préparation en vue des échéances électorales à venir