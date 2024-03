Mansour Faye exprime son souhait pour un déroulement harmonieux du scrutin présidentiel

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a voté à l'école Macodou Ndiaye, quartier Ndiolofene, lors des élections présidentielles de mars 2024. Il a exprimé son souhait pour que le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions.



Dans ses propos adressés à la presse, il a souligné l'ambiance sereine et animée au centre de vote, notant l'affluence des électeurs sans aucun problème. Il a également mentionné que le Ramadan n'a pas impacté le déroulement du vote jusqu'à présent.



Il a ensuite rappelé que les habitants de Saint-Louis sont habitués à voter et qu'il est convaincu qu'ils rempliront leur devoir citoyen. Malgré le contexte du Ramadan, il est confiant que les électeurs prendront toutes les dispositions nécessaires pour voter avant la fermeture des bureaux.