Manifestations post - électorales en Mauritanie : Le Khalife Général des Khadres, Cheikh Nahma Aïdara prône la paix et la cohésion sociale

Rédigé le Jeudi 4 Juillet 2024 à 10:05 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

La 18 ème édition de la Ziarra annuelle de Nimzatt dédiée à Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz Aïdara débute dans quelques heures en Mauritanie. A cette occasion, le pays connait des émeutes qui surviennent dans un contexte de contestation après l'annonce de la victoire du Chef de l'Etat sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani à la présidentielle samedi réelu avec 56, 12% des voix. A cet effet, le guide religieux des Khadres a fait une déclaration lors de son départ avec sa délégation à Nimzatt pour la Ziarra. Il a demandé, mercredi 03 juillet 2024, à Diamaguène, commune de Thiès - Est, aux Mauritaniens de cultiver la paix et la cohésion sociale. Il a exhorté les populations de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, voisin du Sénégal avec des liens d'amitié et de fraternité très étroits, au pardon et à la réconciliation. En outre, il a formulé des prières pour le développement du Sénégal dans la paix.