Mandat de dépôt pour un suspect de meurtre et d'agressions à Kafountine

Un homme soupçonné d'être l'auteur d'une série d'agressions sur des femmes, qui ont entraîné la mort de l'une d'elles à Kafountine, région de Ziguinchor (sud), a été placé sous mandat de dépôt mercredi après son interrogatoire par le procureur de Ziguinchor mardi, a révélé une source sécuritaire à l'APS.



" Le présumé auteur du meurtre et de la série d’agressions sur des femmes à Kafountine a été finalement placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le procureur ", a confirmé cette source.



Selon cette même source, l'individu est accusé d'assassinat, homicide volontaire et vol aggravé.



Cette série d'agressions, qui a eu lieu à Kafountine entre janvier et juillet 2024, a conduit à la mort d'Awa Cissé, sauvagement assassinée dans sa chambre, rappelle-t-on.



Les investigations menées par la section de recherches de la Gendarmerie ont abouti à l'arrestation d'un suspect, maintenant sous mandat de dépôt après son audition par le procureur de Ziguinchor.