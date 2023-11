Mamoudou Ibra Kane jette l’éponge : «J'ai décidé de retirer ma candidature»

Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement «Demain c’est maintenant (Dcm)», a décidé de jeter l’éponge. Il a annoncé le retrait de la candidature pour la présidentielle de 2024. La raison : il évoque un pléthore de candidatures qui désacralise la fonction présidentielle. Ci-dessous un extrait de sa déclaration de presse.



«En citoyen qui se refuse d’être un des acteurs de la désacralisation de la fonction de président de la République, ai-je décidé, en parfait accord avec le mouvement citoyen demain c’est maintenant (Dcm), de retirer ma candidature du processus pour la présidentielle de février 2024.



Conformément à ma profession de foi, je demeure actif à la tête d mouvement pour continuer d’œuvrer, en collaboration responsable avec toutes les forces vives qui partagent la même vision et les mêmes valeurs au renforcement de la démocratie et à la consolidation de l’état de Droit. L’ambition du mouvement reste intact et sa détermination à mobiliser les citoyens reste plus forte que jamais.»IGFM