Mamoudou Ibra Kane: "Je suis candidat à la Présidentielle 2024"

iGFM - (Dakar) Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement Demain c’est maintenant, est candidat à la Présidentielle de 2024. « Oui, je suis candidat. Je travaille pour que cette candidature soit une candidature victorieuse. Avec les membres du mouvement Demain c’est maintenant, mais au-delà du mouvement les Sénégalais et les Sénégalaises pour dire qu’aujourd’hui, il faut que nous nous engagions résolument vers un pays où règne la paix », a confié le journaliste devant le "Jury du dimanche".





« Oui, nous sommes candidat et nous travaillons à remplir les conditions de cette candidature. Comme vous le savez, il y a le parrainage et nous y travaillons. Nous travaillons également sur d’autres étapes du processus électoral pour que cette candidature soit recevable et que nous puissions participer à la compétition le 24 février 2024 », poursuit-il. IGFM