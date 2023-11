Mamelles : un ouvrier âgé de 29 ans a chuté du 8e étage de l’immeuble en construction et meurt

Lundi dernier, un ouvrier est mort sur un chantier des Mamelles situé entre les sièges de l’ARTP et de la BOA. La victime se nomme Demba Diouf et était âgé de 29 ans. Il a chuté du 8e étage de l’immeuble en construction où il intervenait. Célibataire sans enfant, Demba habitait au quartier de Grand-Médine. Il était vitrier dans une entreprise spécialisée de la place. D’après Libération, qui donne l’information, Demba Diouf était en train de placer une vitre lorsqu’il a perdu l’équilibre et s’est retrouvé au sol.