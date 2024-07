Mame Fama Gaye, Originaire de Fatick, Couronnée Miss Sénégal 2024

Mame Fama Gaye, jeune femme de 24 ans et originaire de la région de Fatick, a été couronnée Miss Sénégal 2024 lors de la grande finale qui s'est tenue vendredi soir au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose.



Mesurant 1 mètre 80, Mame Fama Gaye est actuellement étudiante en master 2 à la faculté de sciences juridiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Fatou Bintou Guèye, âgée de 22 ans et Miss Louga, a été nommée première dauphine, tandis que Maïrame Ly, 23 ans et représentante de Dakar, a obtenu la place de deuxième dauphine.



En tant que Miss Sénégal, Mame Fama Gaye a reçu un terrain ainsi qu’une bourse de 17 millions. Les dauphines ont également chacune reçu une bourse de 17 millions.



Succédant à Fatou Lo, Miss Sénégal 2021, Mame Fama Gaye a exprimé sa "fierté de représenter" son pays à l'international et de "s'engager dans des projets caritatifs".



La cérémonie, présidée par la ministre de la Famille et des Solidarités Maïmouna Dièye, a mis en avant le thème de cette édition : "L’autonomisation de la femme".



"Nous sommes ravis d’avoir des Miss qui, en plus d'être belles, sont intelligentes", a-t-elle déclaré, tout en les exhortant à ne jamais perdre de vue les valeurs ancestrales sénégalaises de dignité et de travail, où qu'elles se trouvent.



La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a rappelé que "la Miss est comme une athlète, elle doit être une vitrine pour promouvoir l'image du Sénégal dans le monde", tout en encourageant les Miss à être des leaders et des relais au sein de leur communauté.



L'édition 2024 de "Miss Sénégal" a innové avec la mise en place d'un comité éthique, dirigé par l’ancienne députée Hélène Tine.



"Le comité éthique a été instauré pour rassurer les parents des participantes que leurs enfants sont en sécurité avec des personnes responsables et que leurs droits seront respectés", a-t-elle expliqué.