Mamadou Lamine Massaly : «Ousmane Sonko ne doit pas être candidat parce que c’est un prisonnier»

À Quelques mois des élections présidentielles, le président Union pour Une Nouvelle République (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly a démarré ses tournées de massification. Se prononçant sur la situation du pays, le leader politique s'attaque à nouveau au leader de pastef. «Ousmane Sonko ne doit pas être candidat parce que c’est un prisonnier. Avec les dégâts dont il est responsable, il doit assumer sa lourde responsabilité dans les différentes manifestations qui ont conduit à des dizaines de morts. C’est un salafiste et sa place est en prison. Je suis en tournée pour la massification de notre parti politique. Je tiens à préciser ici que je suis en phase avec le président Macky Sall sur le choix du candidat. Si je suis impliqué par le candidat choisi, je ferai tout mon possible pour qu’il soit glorieux au soir du 25 février 2024 », a-t-il expliqué. Revenant aussi sur ce qui s'était passé à la permanence de l'APR et les déclarations multiples de candidatures au sein de Benno,Mouhamadou Lamine Massaly fustige les zizanies, survenues sur les lieux. Pour les prochaines élections présidentielles de 2024,Massaly réitère son engagement aux côtés du Président de la République. Mais pose, toutefois, ses conditions pour accompagner le candidat choisi par Macky.