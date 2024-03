Mamadou Lamine Diallo propose la création de pôles régionaux pour soulager Dakar

Mamadou Lamine Diallo mise sur les pôles régionaux pour stimuler le développement du Sénégal. Lors d'une conférence de presse au siège du mouvement Tekki ce samedi 16 février, le candidat de la coalition MLD 2024 a souligné l'importance des pôles régionaux dans son plan. Chaque pôle régional devrait disposer d'une université, d'un centre hospitalier universitaire, d'un aéroport régional et d'une politique d'urbanisation attrayante pour attirer les jeunes diplômés talentueux.



Après une tournée dans le centre et le sud du pays dans le cadre de sa campagne électorale, l'économiste propose que les régions de Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor forment un pôle régional. Selon lui, cette réorganisation territoriale est essentielle pour améliorer le développement économique, social et environnemental du pays.



Dans son programme "Agenda de redressement national", Mamadou Lamine Diallo prévoit également la création d'industries textiles dans le sud du pays pour réduire le chômage dans cette région.



Par ailleurs, le candidat à la présidentielle s'est félicité de la libération de l'opposant Ousmane Sonko et du candidat de la coalition Diomaye Président, Bassirou Diomaye Faye. Il a souligné le bon fonctionnement de l'État de droit au Sénégal malgré les récents événements, exprimant sa joie quant à la libération de Sonko et mentionnant sa visite à la mère de ce dernier à Ziguinchor lors de sa libération."