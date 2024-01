Mamadou Djité, Maire de Thiès Ouest dénonce une Campagne de Diffamation

Thiès Ouest, le maire Mamadou Djité déclare être victime d'une sérieuse campagne de diffamation visant à ternir sa réputation. Dans une récente déclaration publique, Djité a répondu avec fermeté à ces attaques, illustrant sa détermination à défendre son intégrité et son engagement envers sa commune.



La campagne de diffamation, selon Djité, est l’œuvre de certains conseillers de sa propre institution, qui ont lancé des accusations qu'il juge infondées et malveillantes. Cette situation conflictuelle révèle non seulement les tensions au sein de la coalition politique de la ville mais aussi la résilience du maire face à l'adversité.



Mamadou Djité a déclaré que ces attaques contre lui ne pouvaient être justifiées par un combat politique légitime. Il a souligné la gravité de la situation en affirmant que de telles actions ne devraient pas être tolérées dans une société démocratique. En réponse, il a pris une mesure légale concrète en portant plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse contre les auteurs présumés de cette campagne.



Le maire a mis en perspective cette campagne de diffamation en rappelant son parcours et son engagement envers la commune depuis sa jeunesse. Il a évoqué son éducation, sa formation, et son parcours jusqu'à son rôle actuel de maire, soulignant son honnêteté, sa droiture et son engagement sincère envers la communauté de Thiès Ouest.



Le conflit ne se limite pas à des accusations personnelles ; il met en lumière les luttes de pouvoir et les divergences au sein de la coalition Ascali. Djité a exprimé sa déception face à la manière dont certaines frustrations internes se sont transformées en une campagne contre lui, suggérant une dynamique politique plus complexe à l'œuvre.