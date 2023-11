Malick Sarr Guèye, Major de Promotion et Brillant Lauréat en Journalisme à Thiesinfo : Une Réussite Exemplaire

Félicitations à Malick Sarr Guèye, Journaliste et Directeur de Publication chez Thiesinfo, pour son succès remarquable ! Son parcours exemplaire, couronné par une soutenance validée avec la mention "Très Bien" et en tant que major de sa promotion en Licence en Journalisme et Communication, est une source d'inspiration.



Son dévouement, son travail acharné et sa passion pour le journalisme se reflètent clairement dans cet accomplissement. Ce succès n'est pas seulement personnel, mais représente également une fierté pour Thiesinfo et un modèle pour les aspirants journalistes. Nous souhaitons à Malick une carrière fructueuse et éclatante, remplie de succès encore plus grands. Al Hamdoulilah