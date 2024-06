Malick Ndiaye exhorte au respect des normes de sécurité sur les chantiers

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a insisté mardi sur l'importance du respect des normes de sécurité sur les chantiers, après avoir constaté plusieurs manquements lors de ses visites de terrain.



"Il est crucial de respecter les normes de sécurité dans les chantiers," a-t-il déclaré.



Le ministre a fait ces remarques à l'issue de visites des chantiers de construction des autoponts à Front de Terre, le long de la ligne du Train Express Régional (TER) et sur la Nationale 1. Il s'est également rendu sur l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack.



"Il faut s'assurer que les ouvriers, et de manière générale tous les travailleurs, sont conscients des risques," a-t-il ajouté.



Malick Ndiaye a souligné la nécessité d'assurer la disponibilité complète des équipements de protection sur les chantiers de construction d'infrastructures.



Il a jugé inacceptable que des accidents de travail se produisent en raison du non-respect des normes de sécurité, rappelant que ces normes sont strictement observées dans tous les pays dits sérieux.



Le ministre a également indiqué que son ministère proposera une nouvelle direction dédiée à la qualité et à la sécurité dans sa nouvelle organisation.



"Cette nouvelle entité de mon département sera chargée de la sécurité et effectuera des audits sur les chantiers pour garantir l'intégration de cette culture dans toutes nos activités," a expliqué le ministre.