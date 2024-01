Maison d'arrêt et de correction de Diourbel: Les détenus observent une diète illimitée, 7 d'entre eux évacués d'urgence à l'infirmerie

Les pensionnaires de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel (Mac) ont mis en oeuvre leur plan d'action en observant une diète illimitée depuis avant - hier lundi, nous informe L'Observateur.



Ce, pour qu'une solution soit vite trouvée sur les longues détentions préventives. Au deuxième jour de leur diète, sept d'entre eux ont été évacués d'urgence à l'infirmerie dans la matinée du mardi.



"Les détenus ne demandent qu'une chose : un traitement rapide de leur dossier. Certains sont en détention préventive depuis 4 voire 5 ans", souligne une source. Selon toujours nos sources, les autorités administratives et judiciaires se sont déplacées à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) pour faire entendre raison aux grévistes.



A cette occasion, les autorités judiciaires ont donné des garanties que le nécessaire se fera afin de réduire drastiquement les longues détentions préventives. Ainsi, les grévistes ont mis à leur diète.